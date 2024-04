Im Norden Sachsen-Anhalts herrscht Mangel an Pflegekräften. So sollen junge Menschen nun für den Beruf begeistert werden.

So sollen Pflegekräfte für den Landkreis Stendal gewonnen werden

Für die Schüler gab es beim Tag der Pflege im Berufsschulzentrum Stendal nicht nur viele Informationen, sondern auch einiges zu erleben. So konnten sie zum Beispiel einen Alterssimulationsanzug tragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Wenn die Pausenklingel im Berufsschulzentrum (BSZ) in Stendal das Ende der Pause einläutet, herrscht in der Regel absolute Stille auf den Fluren der ehemaligen Kasernengebäude. Doch am Donnerstag war im Haus 1 auf allen vier Etagen auch außerhalb der Pausenzeiten aufgeregtes Stimmengewirr zu hören.