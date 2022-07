Solarstrom bei Tangerhütte könnte künftig auf 475 „Fußballfeldern“ entstehen

Rund 80 Gästze waren am Freitagabend bei der Vorstellung der Photovoltaikprojekte in Uchtdorf dabei.

Uchtdorf - Es ging ein Raunen durch die rund 60 Gäste der Ortschaftsratssitzung in Uchtdorf, als das größte von drei Photovoltaikprojekten im Ort als Karte an die Wand geworfen wurde. Zigfach würde das eigentliche Dorf in diese Fläche passen. Wo genau und in welchen Größen Solaranlagen gebaut werden könnten, erklärten die Investoren vor Ort.