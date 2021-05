Sonderimpfaktion in Stendal: Chaos bei Terminvergabe für Johnson&Johnson

Die angekündigten Termine des Landkreises Stendal für eine Corona-Impfung bei einer Sonderaktion in Stendal wurden nicht freigeschalten. Doch das war nicht das einzige Problem.

Stendal - Wer am Montag versucht hat, einen Termin für den Corona-Impfstoff Johnson&Johnson zu erhalten, wird enttäuscht worden sein. Wie ein Mitarbeiter des Patientenservice 116117 auf Volksstimme-Nachfrage informiert, wurden um 15 Uhr keine Impftermine für die Sonderaktion im Berufsschulzentrum an der Schillerstraße in Stendal freigeschalten.

Für diese Impfaktion soll es laut Landkreis Stendal keine Priorisierung geben. Dem widerspricht die 116117. Die Mitarbeiter der Hotline seien an die Corona-Impfverordnung des Landes Sachsen-Anhalt gebunden und dürften keine Termine außerhalb der Priorisierung vergeben. Die Impfverordnung müsse erst geändert werden, bevor dies möglich sei. Wer über das Internet einen Termin erhalten hat, könnte mehr Glück haben, da auf der Seite für die Impftermin-Vergabe die Priorisierung nicht überprüft wird.

Der Mitarbeiter an der 116117 hat nach eigenen Angaben in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr einen Impftermin vergeben können. Er musste in dem Zeitraum bereits zahlreichen Anrufern aus dem Landkreis Stendal erklären, dass es keine freien Impftermine gebe.

Da Montag, 24. Mai, ein Feiertag war, konnte der Landkreis Stendal noch keine Stellung zu der Terminvergabe für die Sonderimpfaktion geben.