Tangerhütte - Beim „European Disability Forum“ in Athen vertrat Marcus Graubner, der auch Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande ist, nicht nur den Allgemeinen Behindertenverband Deutschlands, sondern auch Sachsen-Anhalt und seine Heimatstadt Tangerhütte. „Es war eine große Ehre für mich, dort dabei zu sein“, sagt er noch ganz bewegt. Denn so ganz selbstverständlich ist eine solche Reise für jemanden, der von Geburt an spastisch gelähmt und zunehmend körperlich eingeschränkt ist, nicht. Und doch will er anderen behinderten Menschen Mut machen, sich zu engagieren und zu reisen.