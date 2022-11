SPD-Stadträtin in Stendal legt Mandat nieder

Stendal - Rita Antusch (SPD) legt ihr Mandat als Stadträtin in Stendal nieder. In der Fraktionssitzung der SPD am Montag wurde die 76-Jährige verabschiedet. In den vergangenen 32 Jahren war sie mehr als eine Kommunalpolitikerin, und die Geschichte der Rita Antusch hat noch längst nicht ihr Ende gefunden.