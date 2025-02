Spezialunternehmen aus Bismark fertigt die erste neue Rettungswache des Kreises Stendal in Tangermünde. Warum Stahl, Holz und andere Elemente „Hochzeit“ feiern.

Landrat Patrick Puhlmann lässt sich in Bismark vom Prokuristen der Firma Bicoba, Peter Lamprecht, rechts die Fertigung erläutern.

Bismark - Hämmern, schweißen, bohren, schleifen – es geht nicht gerade leise zu am Geburtsort der ersten neuen Rettungswache im Kreis Stendal seit 20 Jahren. Sie entsteht in Bismark in Einzelteilen, 18 Containern, genauer gesagt.