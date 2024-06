Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Schäferhund Charly erhält an diesem Vormittag einen ganz besonderen Auslauf. Voller Erwartung läuft er in seinem Gehege im Tierheim Stendal-Borstel hin und her. Gleich geht es mit ihm ins Stadion „Am Galgenberg“, um das EM-Spiel Deutschland-Schottland zu orakeln.