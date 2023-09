Stendal/Halle - Donald Lyko

Anlässlich des Bürgermedienpreises 2023 und 25 Jahre Bürgermedien Sachsen-Anhalt ist Siegfried Wille der Preis in Halle (Saale) in Form einer Ehrennadel und einer Urkunde übergeben worden. „Damit werden Siegfried Willes Verdienste in unserem Bürgerfernsehen geehrt“, sagte Andreas Bredow, Geschäftsführer des Stendaler Fernsehens – Offener Kanal.

Der Offene Kanal Stendal hatte Siegfried Wille für den Preis vorgeschlagen. Der Spitzensportler, Trainer und Organisator sei als Sportlegende in der Region und als Zeitzeuge der Sportentwicklung oft Gast in Talkshows des OK gewesen, heißt es in der Begründung. Als Geschäftsführer des Kreissportbundes Stendal habe er sich für eine Kooperation zwischen dem Kreissportbund und der Sportjugend Sachsen-Anhalt mit den Offenen Kanal Stendal eingesetzt, die bis heute besteht. „Sein Ziel war es, den Sport und den Sportnachwuchs im ländlichen Raum zu fördern und dafür aktiv unser Bürgermedium zu nutzen“, so Bredow.

Siegfried Wille war an zahlreichen Produktionen beteiligt, zum Beispiel über die Winckelmann-Games, den Hanse-Cup und die Fußball-WM der Menschen mit Behinderung 2006. Alle diese Sendungen sind im Sportmuseum der Hansestadt Stendal zu finden. Während der Kooperation war „Siggi“ Wille Produzent, Nutzer und Sendeverantwortlicher der Reihe „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“, die von 2008 bis 2018 als Fortsetzung der DDR-Klassikers produziert wurde.

Sandra Kuhnke-Bredow ( links), Franziska Bredow und Emma Schieske (vorn) nahmen den Anerkennungspreis entgegen. Foto: Bredow

Für den OK Stendal gab es noch einen zweiten Grund zur Freude. Der Filmworkshop „Kamera ab und Action!“ hat in der Kategorie Bester Beitrag (Erwachsene) als Anerkennung 150 Euro für den Beitrag „Trau dich! Dreh deinen eigenen Film!“ bekommen. Franziska Bredow und Sandra Kuhnke-Bredow hatten für den Offenen Kanal das Projekt betreut.