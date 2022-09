Tangerhütte Sportverein in Grieben wächst seit Jahren: Fast 500 Mitglieder an der Elbe

Der Sportverein SV Grieben 47 ist einer der größten Sportvereine in der Region und er wurde bereits in der Vergangenheit als „Leuchtturm des Sports“ gewürdigt. 493 Mitglieder in den Sektionen Fußball, Kraftsport, Leichtathletik mit Elbblitz und Bummisport, Tischtennis, Volleyball, Gymnastik und seit 2021 auch die „Mokickers“ (Simson Motorsport) gehören ihm heute – 75 Jahre nach seiner Gründung – an.