Die Stadträte in Stendal haben Haushalt und Sparkonzept für 2025 nur zähneknirschend beschlossen. Die große Kritik: Der Stadt droht ein Millionenloch ohne Boden.

Stadträte in Stendal beschließen Haushalt mit viel Zähneknirschen

So dick ist der Stendaler Haushalt, wenn er ausgedruckt ist. Die Stadträte haben dem Papier für das Jahr 2025 am Montag, 10. Februar, zugestimmt.

Stendal. - Das hat es länger nicht gegeben: Die Stadt Stendal hat zum Jahresanfang einen beschlossenen Haushalt – und nicht erst am Jahresende. Mit viel Murren hat die Mehrheit der Stadträte in der Sitzung am Montag dem knapp 1.200 Seiten dicken Dokument sowie dem gesetzlich vorgeschriebenen Sparplan – Konsolidierungskonzept – zugestimmt.