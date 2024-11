Stadtwerke betreiben weiter das Gasnetz in Stendal

Stendal - Mit ihrer Unterschrift haben sie es amtlich gemacht: Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) für die Hansestadt Stendal und die Geschäftsführer Thomas Bräuer und Andreas Görig für die Stadtwerke Stendal haben den Konzessionsvertrag über den Betrieb des Gasnetzes für die Kernstadt Stendal sowie die Ortsteile Wahrburg und Borstel unterschrieben.

„Der bisherige Netzbetreiber, die Stadtwerke Stendal, wird auch für die Zukunft ein sicherer, günstiger und umweltfreundlicher Betreiber der Erdgasnetze sein und bleiben“, teilte Philipp Marggraf, Assistent der Geschäftsführung, mit. Die Neuvergabe war bereits im Jahr 2020 ausgeschrieben worden. „Die Stadtwerke Stendal haben sich ordnungsgemäß um die Konzession beworben, ihre Befähigung nachgewiesen und im neutralen Wettbewerb der Vergabe aufgrund der höchsten Bewertung durchsetzen können“, so Marggraf.

Der Stadtrat der Hansestadt hat der Vergabe der Netzkonzession Gas an die Stadtwerke zugestimmt. Die Stadtwerke bleiben somit bis mindestens zum Jahr 2041 „der gewohnt zuverlässige Betreiber der Erdgasnetze in Stendal und setzen die Tradition, die bereits im 19. Jahrhundert mit der ursprünglichen Gründung der Stadtwerke begann, fort“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Die Stadtwerke sichern mit dem Netzbetrieb Gas und der sich weiter entwickelnde Fernwärmeversorgung „die umweltfreundliche Energie- und Wärmeversorgung der Hansestadt“. Die Stadtwerke arbeiten bei ihren Baumaßnahmen eng mit den zuständigen Ämtern der Stadtverwaltung zusammen „und verringern somit die Eingriffe in den Straßenverkehr“.

Die gewohnte Zahlung der Konzessionsabgabe kommt dem kommunalen Haushalt zugute. „Die Stadtwerke freuen sich, weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ein zuverlässiger regionaler Netzversorger vor Ort sein zu dürfen“, so Philipp Marggraf.