Karsten Galow kann wegen der Bauarbeiten in der Hallstraße mit seinem Auto nicht mehr in den Hinterhof seines Hauses fahren. Der Stendaler muss deshalb auf der Straße parken und täglich extra Geld bezahlen.

Stendal - Ein Königreich für einen Parkplatz. Das Lächeln ist Karsten Galow längst vergangen. Wegen der Großbaustelle in der Hallstraße in Stendal ist sein angestammter Parkplatz gesperrt. Er muss bis zu seinem Wohnhaus am Pulverturm gut 500 Meter laufen. Mit oder ohne schwere Einkaufstaschen, an schlechten Tagen kann es deutlich weiter sein, sagt der Stendaler im Gespräch mit der Volksstimme. Doch das ist nur sein halber Ärger.