Stendal baut voran: Betreut Wohnen mitten im Stadtzentrum

Eines der neuen Häuser wird direkt am Südwall in Stendal gebaut. In Richtung Schadewachten gehören zwei weitere Gebäude zum Gesamtprojekt Betreutes Wohnen.

Stendal - Der Plan steht nach wie vor: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Wohnungen im neuen Quartier zwischen Südwall und Schadewachten in Stendal bezogen werden. Am Freitag, 16. September 2022, wird Richtfest gefeiert für das Projekt ambulantes betreutes Wohnen. Was genau ist dort direkt in der Stendaler Altstadt geplant?