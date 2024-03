Ab dem Schuljahr 2024/2025 werden im Berufsschulzentrum in Stendal Pflegefachkräfte ausgebildet. Der Landkreis möchte mit diesem Schritt dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Eine Konkurrenz für bereits bestehende Angebote in Stendal?

Im Berufsschulzentrum in Stendal soll bald eine Pflegeschule eingerichtet werden, um eine weitere Möglichkeit zu schaffen, in der Region die Ausbildung zur Pflegefachkraft anzubieten.

Stendal - Stendal bekommt eine weitere Pflegeschule. Das hat der Kreistag am 29. Februar einstimmig beschlossen. Für die Schuljahre 2024/25 bis 2028/29 soll in den Berufsbildenden Schulen in Stendal die neue Pflegeschule eingerichtet werden, um den Bildungsgang „Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann“ mit dem Schuljahreswechsel zu ermöglichen.