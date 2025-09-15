Kunst und Kulturgüter sollen im Landkreis stärker geschützt werden. In Stendal steht zur Abstimmung, ob die Stadt dem Notfallverbund beitreten soll.

Stendal möchte Notfallverbund zum Schutz von Kunst und Kulturgütern beitreten

Stendal. - Ein loderndes Feuer, schwere Überschwemmungen, wütende Stürme: Um auch in Katastrophensituationen für die Sicherheit geschätzter Werke sorgen zu können, entscheiden die Stadträte in Stendal im Oktober über den Beitritt zum Notfallverbund des Landkreises Stendal zum Schutz von Kunst und Kultur.