Stendal spart bei der Weihnachtsbeleuchtung

Zu den Festtagen wird es in Stendal nur zu bestimmten Uhrzeiten schön leuchten.

In der Breiten Straße in Stendal wurde bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt.

Stendal - Die Weihnachtsbeleuchtung in Stendal wird nur von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet. Das teilte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch, 16. November, mit. Die morgendliche Beleuchtung entfällt.

Die Stadt möchte während der Adventszeit Strom sparen, aber nicht komplett auf eine Festtagsbeleuchtung verzichten. Die Straße Schadewachten wird Bastian Sieler zufolge dieses Jahr ebenfalls weihnachtlich beleuchtet.