Für insgesamt 1,4 Millionen Euro soll das Stendaler Stadtseegebiet modernisiert werden: Parks statt Parkplätze, die Sanierung von Wegen und neue Freizeitanlagen für Jugendliche sollen mit Geld aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ in Stendal-Stadtsee umgesetzt werden. Was wird sich verändern?

Stendal - Stadtsee, in dem gut ein Drittel der Stendaler Stadtbevölkerung wohnt, gilt vielen als Inbegriff der tristen Betonwüste: Plattenbauten und Asphalt, so weit das Auge reicht, lautet das Klischee. In Wahrheit wurden bereits in den vergangenen Jahren viele Wohnblöcke zurückgebaut und mit Grünflächen und Spielplätzen versehen. Die Stadt Stendal geht aber nun noch einen Schritt weiter. Dem gesamten Stadtseegebiet steht eine Rundum-Schönheitskur bevor, die das Viertel vor allem grüner, jünger, inklusiver und resilienter machen soll.