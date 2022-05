Stendal-Süd: Der lange Weg bis zur Wiederbelebung

Wird sich in Stendal-Süd wirklich noch mal etwas entwickeln? Erste Pläne für die Wiederbelebung gibt es. Es sind aber noch bürokratische Hürden zu nehmen.

Stendal - In der vergangenen Woche sind die ersten Details zu den Wiederbelebungsplänen für den Stadtteil Süd durchgesickert. Die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft (SWG) hatte ein entsprechendes Konzept erstellt. Unter anderem für Eigenheime sei das verlassene Viertel geeignet, befand SWG-Chef Daniel Jircik. Das wird jene Stendaler freuen, die auf der Suche nach Bauland sind. Denn entsprechende Plätze sind ein rares Gut in der Kreisstadt. Aber wer gehofft hatte, dort schon in Kürze sein Grundstück erwerben zu können, muss seine Erwartungen runterschrauben.