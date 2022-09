Stendal will runter vom Gas

Derzeit regelt ein Bundesgesetz, wann und wo Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können. 276 Kommunen deutschlandweit sehen das kritisch. Sie wollen vorsorglich verkehrsberuhigte Zonen einrichten können, bevor Unfälle passieren. Nun will auch Stendal sich der Initiative anschließen.

30er-Zone in der Brüderstraße: Gibt es die Geschwindigkeitsbegrenzung bald häufiger in Stendal?

Stendal - „Ich geb’ Gas, ich will Spaß!“ Vierzig Jahre ist es her, dass Schlagerbarde Markus seine Ode an die Raserei sang. Gut gealtert ist sie nicht. Schon seit einigen Jahren diskutiert man hierzulande, ob ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen eingeführt werden soll. Und auch innerstädtisch könnte es bald vorbei sein mit der Herrschaft des Bleifußes.