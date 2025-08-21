weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Ersatzverkehr eine „Frechheit“ Stendal-Wittenberge: Expressbusse fahren eine Woche lang gar nicht

Kaum Züge, Ausfälle, keine Informationen: Die Generalsanierung der Strecke Berlin–Hamburg bremst Pendlerverkehr im Kreis Stendal, in der Prignitz und im Havelland aus.

Von Andreas König 21.08.2025, 17:25
Auf den Gleisen des Bahnhofs Wittenberge stehen Güterwaggons mit Baumaterialen wie Schotter.
Auf den Gleisen des Bahnhofs Wittenberge stehen Güterwaggons mit Baumaterialen wie Schotter. Foto: Andreas König

Stendal/Wittenberge - Skepsis herrschte von Anfang an: Ob die das in den Griff kriegen? Die Generalsanierung der Bahnstrecke Berlin–Hamburg läuft seit drei Wochen. s sieht so aus, als wären die schlimmsten Befürchtungen übertroffen worden.