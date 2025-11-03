weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Verschönerung des Stadtbilds: Stendaler Spielplatz dient als Vorbild: Stadt baut auf Schüler und Sponsoren

Verschönerung des Stadtbilds Stendaler Spielplatz dient als Vorbild: Stadt baut auf Schüler und Sponsoren

Die Verschönerung des Spielplatzes am Hartungswall in Stendal soll an anderen Stellen wiederholt werden. Oberbürgermeister Bastian Sieler hofft auf ehrenamtliches Engagement.

Von Mike Kahnert 03.11.2025, 13:44
Im Sommer dieses Jahres haben Schüler der Comenius-Sekundarschule in Stendal den Spielplatz am Hartungswall unter Anleitung der Künstlerin Kira Klein umgestaltet.
Im Sommer dieses Jahres haben Schüler der Comenius-Sekundarschule in Stendal den Spielplatz am Hartungswall unter Anleitung der Künstlerin Kira Klein umgestaltet. Foto: Leon Zeitz

Stendal. - Schüler der Comenius-Sekundarschule in Stendal haben im Juni 2025 dem Spielplatz am Hartungswall eine Schönheitskur verpasst. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, soll dieses Projekt als Vorbild dienen.