Die Verschönerung des Spielplatzes am Hartungswall in Stendal soll an anderen Stellen wiederholt werden. Oberbürgermeister Bastian Sieler hofft auf ehrenamtliches Engagement.

Stendaler Spielplatz dient als Vorbild: Stadt baut auf Schüler und Sponsoren

Im Sommer dieses Jahres haben Schüler der Comenius-Sekundarschule in Stendal den Spielplatz am Hartungswall unter Anleitung der Künstlerin Kira Klein umgestaltet.

Stendal. - Schüler der Comenius-Sekundarschule in Stendal haben im Juni 2025 dem Spielplatz am Hartungswall eine Schönheitskur verpasst. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, soll dieses Projekt als Vorbild dienen.