Stendal. - Freude und Stolz sind sichtlich groß, als die „Volleyholics“ des Stendaler Volleyballvereins 1990 im Musikforum Katharinenkirche auf die Bühne gerufen werden. Die Frauenmannschaft wurde neben anderen Gruppen und Einzelpersonen bei der 30. Sportlerehrung der Stadt Stendal für ihre Leistung geehrt. Als Erinnerung ließen es sich die Frauen nicht nehmen, ein Foto mit Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) zu machen.

In sechs Kategorien wurden insgesamt 22 Pokale, 50 Medaillen und ein Ehrenpreis an Sportler, Sportlerinnen, Mannschaften und den Nachwuchs verliehen. Doch auch das Ehrenamt sollte nicht zu kurz kommen. Denn damit großartige Leistungen erzielt werden können, braucht es zahlreiche Betreuer, Platzwarte und Trainerinnen.

„Ohne Sie, die so sportbegeistert sind und diesen mit unermüdlichem Einsatz unterstützen, wären alle sportlichen Erfolge nicht möglich und würde so manche Veranstaltung nicht so hervorragend organisiert ablaufen können“, sagte Sylvia Fried, Teamleiterin der Abteilung für Jugend, Sport und Soziales, in ihrer Laudatio. Sie führte gemeinsam mit Elfi Baumann, Vorsitzende des Tanzvereins TV Popcorn, die Gäste durch die Veranstaltung.

Die Tänzerinnen des Vereins sorgten an dem Abend für die kulturelle Unterhaltung. Die Kreissparkasse Stendal unterstützte die Veranstaltung und stellte Sachpreise für die geehrten Sportlerinnen und Sportler zur Verfügung.

Wer bei der Sportlerehrung 2025 in Stendal geehrt wurde

Kategorie 1– Sportlerinnen: Angelina Wegwarth (Wahrburger Carneval Club Stendal), Eva-Maria Heidemann (Reit- und Fahrverein Uchtetal), Franka Karheiding (Stendaler Volleyballverein 1990)

Kategorie 2– Sportler: Bernhard Jung (SG Post Stendal 2012), Marcel Sanftleben (ESV Lok Stendal), Atisanon Singhopon (1. Jiu-Jitsu-Verein Sachsen-Anhalt Stendal)

Kategorie 3– Mannschaften: Wettkampf-Team der Europameisterschaft (1. Jiu-Jitsu-Verein), Seniorenteam der Herren 65 (SG Einheit Stendal), Volleyholics (Stendaler Volleyballverein 1990)

Kategorie 4– Nachwuchssportlerinnen: Leni Wittenbecher (TC Stendal 1912), Ahata Hleizer (Stendaler Schachclub), Mieko Gericke (1. Jiu-Jitsu-Verein)

Kategorie 5– Nachwuchssportler: Junior Hernandez (1. Boxclub Altmark-Stendal), Maximilian Stein (SG Post Stendal 2012), Quentin Schild (ESV Lok Stendal)

Kategorie 6– Ehrenamt: Antje Elfert (Stendaler Judoverein), Marlies Kaspareit (BRS SV Stendal), Matthis Junker (SG Post Stendal 2012), Kornelia Brasche (1. Jiu-Jitsu-Verein), Heiko Diekelmann (AERO-Club Stendal), Katrin Ehrecke (Stendaler Schachclub), Björn Gemmecke (SG Einheit Stendal), Steffen „Pitti“ Peters (1. FC Lok Stendal), Bernhard Jung (Wahrburger Carneval Club)

Ehrenpreis: Thomas Schulz (Ringersportverein Stendal 07)