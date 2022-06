Stendaler wollen Ukrainer in Kriegsgebieten mit Spenden unterstützen

In Stendal sammeln Ehrenamtliche Spenden für die Ukraine. Bald rollt der erste Lkw in Richtung Osten.

Stendal - „In einigen Krankenhäusern sollen bereits Neugeborene gestorben sein, weil sie nicht versorgt werden können“, erzählt Jochen Klaus. An Babynahrung fehle es dort und an Medikamenten. Vielleicht erklärt diese schlimme Episode des Krieges in der Ukraine, warum er am Mittwochmittag in der Breiten Straße in Stendal jeden Passanten anspricht.