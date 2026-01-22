Selbstständigkeit mit Kind Stendalerin erfüllt sich mit „Flotte Locke“ Kindheitstraum
Friseurmeisterin Sabrina Greif hat in der Bismarckstraße in Stendal ihren ersten eigenen Friseursalon eröffnet. Doch der Weg war für die junge Mutter nicht leicht.
Aktualisiert: 22.01.2026, 06:13
Stendal - Einen eigenen Friseursalon aufzumachen, ist ein Kindheitstraum von Sabrina Greif. Als junges Mädchen kam sie in Berührung mit dem Handwerksberuf. Doch bis ihr Traum und die „Flotte Locke“ in Stendal Wirklichkeit wurden, hat es gedauert.