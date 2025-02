Wenige Orte mit Zuwachs Stendals Einwohnerzahl trotz vieler Zuzüge im Sinkflug

In der Hansestadt Stendal lebten im Jahr 2024 629 Menschen weniger als im Vorjahr, die Einwohnerzahl befindet sich im Sinkflug. Was der Oberbürgermeister dagegen unternehmen will.