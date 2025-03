Trotz Protestaktionen und Stadtratsbeschlüssen zur Wiedereröffnung der von der Verwaltung geschlossenen Kita in Demker (Kreis Stendal) tut sich nichts. Die Eltern sind sauer.

Eltern und Stadträte protestierten Ende Februar vor der Kita in Demker.

Tangerhütte. - Von der Kitaschließung in Demker betroffene Eltern zeigen Durchhaltewillen: Von einem Hochschaukeln der Auseinandersetzungen um die von der Verwaltung geschlossene Einrichtung in Demker sprach Vater Lars Heller jetzt im Stadtrat in Tangerhütte. Und er forderte erneut Antworten ein.