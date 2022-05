Sturm „Nadia“ wirbelt durch die Altmark

Sturmtief "Nadia" hat am Wochenende, 29./30. Januar 2022, in der Innenstadt von Stendal für zahlreiche Schäden gesorgt. In der Straße Südwall beispielsweise ist der Zaum einer Großbaustelle umgerissen worden.

Stendal - Die Feuerwehren in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel hat Sturmtief „Nadia“ in Atem gehalten. Insgesamt sind 144 Einsätze von Sonnabend, 19 Uhr, bis gestern Nachmittag in der Leitstelle für die Landkreise Stendal und Salzwedel registriert worden. Menschen sind zum Glück nicht verletzt worden, so ein Leitstellenmitarbeiter.