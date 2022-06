Sturm „Zeynep“: Wer in Stendal den Rindenmulch vom Gehweg entfernt

Die Inselbeete im Schadewachten in Stendal sind mit Rindenmulch bedeckt. Dieser ist bei den vergangenen Stürmen auf den Gehweg geweht. Wer ist zuständig?

Derzeit ist es windstill, sodass der Rindenmulch in den Inselbeeten im Schadewachten in Stendal liegt.

Stendal - Die Inselbeete im Schadewachten in Stendal sind im November bepflanzt und mit Rindenmulch bedeckt worden. Durch das stürmische Wetter seien Mulchstücke auf den Gehweg geflogen, berichtet eine Volksstimme-Leserin am Telefon. Weil tagelang niemand die gehäckselte Baumrinde beseitig habe, fragt sie sich nun, wer dafür zuständig ist. Was die Stadt dazu sagt.