Tangerhütte: Kapitulation vor Exkrementen an der Bushaltestelle?

Dass eine seit Wochen mit Hundekot beschmierte Bushaltestelle vor der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte nicht gereinigt wird, sorgt für Unverständnis. Und für harte Worte. „Abartig“, „ekelhaft“ oder „Schweinestall“ hieß es im Stadtrat.

Die Bushaltestelle vor der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte wurde schon vor Wochen mit Hundekotbeuteln beworfen.

Tangerhütte - Harte Worte fielen jetzt im Stadtrat in Tangerhütte in Zusammenhang mit einer kotverschmierten Bushaltestelle vor der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte. Seit etlichen Wochen wird die nämlich nicht gereinigt. Auch wenn die Haltestelle aktuell nicht genutzt wird, gibt es wenig Verständnis mit diesem Umgang.

Die Bushaltestelle in der Schönwalder Straße in Tangerhütte ist seit inzwischen rund zehn Wochen mit Hundekot beschmiert. Warum diese Sauerei trotz Nachfragen aus dem Ortschaftsrat und einem Zeitungsbericht darüber bisher nicht gereinigt wurde, dafür fehlt einigen Stadtratsmitgliedern in Tangerhütte das Verständnis.

Sven Wegener (Die Linke) sprach das Thema im Stadtrat an und bekam vom Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte die Antwort, dass die Reinigung „in Arbeit“ sei. Einen konkreten Termin nannte er nicht.

Auf den Vorschlag Peter Jagolskis (SPD), der den Zustand als „abartig“und „ekelhaft“ bezeichnete und dazu riet, einfach die noch verbliebenen Scheiben der Haltestelle zu entfernen, ergänzte Brohm, dass das wohl sogar angedacht sei.

Dagegen protestierte Edith Braun (WG Lüderitz) vehement: Die Bushaltestelle sei vor wenigen Jahren für 65.000 Euro neu gebaut worden, erklärte sie. Die Scheiben herauszunehmen würde die Fahrschüler bestrafen, aber nicht die, die abends und nachts solchen „Schweinestall“ herstellten.

„Dieser Zustand ist Sache des Ordnungsamtes und der Einheitsgemeinde!“, findet sie, sprach von Kapitulation gegenüber den Randalierern und rief zu mehr Kontrollen auf.