Tangerhütte steht erneut unter Haushaltssperre

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte steht wieder einmal unter Haushaltssperre, damit sind nur noch Ausgaben möglich, zu denen die Gemeinde per Gesetz oder Vertrag verpflichtet ist. Erst vor vier Monaten war der Haushaltsplan in Tangerhütte beschlossen worden, jetzt wurde die Reißleine gezogen. Schon 2015 und 2019 hatte Bürgermeister Andreas Brohm eine solche Sperre verhängt.

In Tangerhütte wird dem Geldausgeben ein Riegel vorgeschoben.

Tangerhütte - Als Grund für die Haushaltssperre trotz Konsolidierungskonzept führt das Büro des Bürgermeisters in Tangerhütte eine angespannte Haushaltslage an. Aufgrund fehlender Erträge und allgemeiner Kostensteigerungen sei man gezwungen, Budgets unter Zustimmungsvorbehalt zu setzen. Beim letzten Mal dauerte das finanzielle Luftanhalten in Tangerhütte 16 Monate lang.