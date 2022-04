Steuereinnahmen Tangerhütte will Kita-Gebühren und Steuern erhöhen, um 3 Millionen Euro Mehreinnahmen zu schaffen

Um den Haushalt der Einheitsgemeinde in den kommenden Jahren zu stabilisieren, schlägt die Verwaltung in Tangerhütte in einem Haushaltskonsolidierungsentwurf vor, Kitabeiträge, Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern, Nutzungsgebühren und mehr zu erhöhen. Man will bis 2028 rund 3 Millionen Mehreinnahmen erreichen, doch dagegen regt sich bereits Widerstand.