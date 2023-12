Tangerhütter Unternehmen realisiert mit Baufirma aus Premnitz seine Pläne in der Lüderitzer Straße. Die Vermarktung beginnt im Frühjahr.

Tangermünde: 23 neue Wohnungen mit Blick in die Natur werden gebaut

Wohnungsmarkt in Tangermünde

Blick auf die Baustelle in der Lüderitzer Straße von Tangermünde. Rechts im Bild die Vorbereitungen für die erste von drei Bodenplatten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - In Tangermünde entstehen weitere neue Wohnungen. In den vergangenen Wochen wurde Baufreiheit geschaffen. Die Arbeiten an der Bodenplatte für Haus eins von insgesamt dreien laufen.