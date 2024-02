Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Erst vor wenigen Tagen hatten auf dem ehemaligen Zirkusplatz am Tanger in Tangermünde die Tiefbauarbeiten begonnen. Jetzt nimmt der Platz bereits Formen an. Gestern wurden die ersten Iglus für das an diesem Standort geplante Iglu-Camp geliefert.