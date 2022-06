Tangermünde bekommt weitere Ladestationen für Fahrrad und Auto

Tangermünde ist wieder um zwei Elektroladesäulen reicher. Im Stadion am Wäldchen wurde am Donnerstag, 3. März, eine solche für E-Bikes übergeben. Auf dem Gelände des Tangermünder Elbdeichmarathonvereins gibt es seit kurzer Zeit eine Ladesäule für Elektroautos.

Tangermünde - Die Elektromobilität bestimmt langsam, aber immer mehr den Alltag in Deutschland. Sowohl per Rad als auch Auto bewegen sich auch in der Altmark die Menschen angetrieben mit Hilfe von Strom. Und da die Installation von dazu erforderlichen Ladestellen vielfach gefördert wird, hat der Tangermünder Elbdeichmarathonverein mit Unterstützung von Avacon beziehungsweise Lotto Sachsen-Anhalt jetzt gleich zwei zusätzliche Ladestandorte in der Stadt geschaffen.