Storchenjahr 2023 Tangermünde: Erst zu trocken, dann stören sich die Vögel gegenseitig

In wenigen Wochen werden die Störche die Altmark wieder verlassen. Jungstörche und deren Eltern zieht es dann gen Süden. Welche Bedingungen fanden sie in der Brutsaison 2023 in der Altmark vor?