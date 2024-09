Das Fahrschiff für den Hamburger Hafen - das dritte seiner Art, das am Freitagmittag in Tangermünde seinen Stapellauf erlebte.

Tangermünde. - Im Juli 2022 stand es fest. Die Schiffbauer aus Tangermünde haben den größten Einzelauftrag in der Geschichte ihres Unternehmens bekommen. Drei Fähren für den Hamburger Hafen sollten in den nächsten Monaten in der kleinen Stadt an der Elbe neu gebaut werden. In einer Reihe vieler offizieller Anlässe gab es am gestrigen Freitag den letzten und zugleich abschließenden Festakt.