Tangermünde: Feuerwehr befreit Katze aus Falle

Zu einer Tierrettung waren die Kameraden der Tangermünder Feuerwehr 1. Dezember in die Tangermünder Luisenstraße gerufen worden. Eine Katze steckte hier im wahrsten Sinne es Wortes in der Klemme.

Tangermünde - Wie schnell ein ankipptes Fenster zur Falle werden kann, das erlebten in jüngster Zeit gleich zwei Tangermünder Katzen. In beiden Fällen hatten sie versucht, zu ihren Besitzern zu gelangen. Beide Male waren sie an dem Versuch gescheitert, weil sie den Weg über ein angekipptes Fenster gewählt hatten.