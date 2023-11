Ein tragischer Unfall ereignet sich in der Breiten Straße von Buch.

Buch/aho. - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 8. November im Tangermünder Ortsteil Buch. Der Fahrer eines Kleintransporters kollidierte in der Breiten Straße des Dorfes mit einem an der Straßenseite abgestellten Krangestell, das auf einem Anhänger lagerte.