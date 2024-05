Am 1. Juni öffnet Tangermünde sein Freibad. Arbeitskreis und Partner stellen erstmals mehrere Aktionen bis Sommerende auf die Beine.

Neptunfeste wie dieses soll es in diesem Jahr nach langer Pause auch wieder im Tangermünder Freibad geben.

Tangermünde. - Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In wenigen Tagen werden sich die Türen zum Freibad in Tangermünde wieder öffnen. Und nicht nur das. In diesem Jahr wartet das Bad mit einigen Attraktionen auf.