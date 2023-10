Spendenlauf Tangermünde: Gymnasiasten laufen für Trinkwasser

Der Spendenlauf am Tangermünder Gymnasium hat einen Neustart gefunden. In der vergangenen Woche waren Mädchen und Jungen aller Altersklassen an fünf Tagen auf dem Sportplatz ihrer Schule unterwegs. Sie liefen Runden für ein Traditionsprojekt.