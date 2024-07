Etwa 150 Paare finden in diesem Sommer in Tangermünde Unterschlupf und sorgen für ihren Nachwuchs. Wer Schwalben schützt und unterstützt, wird ausgezeichnet.

Tangermünde hat ein Schwalbenparadies am Hafen

Tangermünde. - Wer am Hafen von Tangermünde spazieren geht, der hat mit großer Wahrscheinlichkeit in Höhe des riesigen Speichers vor allem in dieser Jahreszeit das Gefühl, immer wieder den Kopf einziehen zu müssen. Dabei ist jede Menge Luft nach oben. Doch der Grund für dieses Gefühl ist ein ganz anderer.