Verein Historic Mobil Tangermünde hat sich in diesem Jahr zum Jubiläum etwas Besonderes ausgedacht.

Tangermünde. - Zum zehnten Mal werden am 10. Mai historische Fahrräder das Bild in der Tangermünder Innenstadt prägen. Die Mitglieder des Vereins „Historic Mobil Tangermünde“ laden wieder dazu ein. Und aus Anlass des 10. Vereinsgeburtstags soll es in diesem Jahr nicht nur die Rad-Rallye geben. Gemeinsam mit den Gästen wollen die Freunde alter Zweiräder dieses Jubiläum feiern.