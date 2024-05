Tangermünde will Historisches sanieren. Jeder kann sich dabei verewigen.

Blick auf die zu sanierende Mauer an der Putinnentreppe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Drei Orte gibt es in Tangermünde bereits – Orte, an denen sich Menschen der Stadt und Region, jene, die sich mit der Stadt verbunden fühlen, und auch Firmen in historischem Umfeld für Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte verewigt haben. Dafür haben sie ganz einfach einen Stein gekauft.