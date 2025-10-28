Liebe zu Natur und Umwelt Tangermünde: Nach dem Studium geht es für Junge Frau aufs Dorf
Britta Kretzschmer aus dem Süden Deutschlands findet nach den Stationen Waldkindergarten, Hochschule und Seehundaufzuchtzentrum ihr Glück bei Tangermünde.
28.10.2025, 09:34
Buch. - Vor gut einem Jahr hat Britta Kretzschmer ihre Heimat – den Schwarzwald – verlassen und sich in der Altmark in einem kleinen Dorf an der Elbe bei Tangermünde ihre erste berufliche Wirkungsstätte gesucht. Weshalb sie diesen Schritt gewagt hat und was ihr bisher gefällt.