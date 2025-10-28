weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Liebe zu Natur und Umwelt: Tangermünde: Nach dem Studium geht es für Junge Frau aufs Dorf

Britta Kretzschmer aus dem Süden Deutschlands findet nach den Stationen Waldkindergarten, Hochschule und Seehundaufzuchtzentrum ihr Glück bei Tangermünde.

Von Anke Hoffmeister 28.10.2025, 09:34
Britta Kretzschmer ist seit einem Jahr im Umweltbildungszentrum in Buch bei Tangermünde tätig. Die 24-Jährige liebt ihre Arbeit aufgrund der Vielfältigkeit. Zur Zeit steht die Verarbeitung von Äpfeln mit Kindern an dieser Presse, aber auch mit moderner Technik im Mittelpunkt.
Britta Kretzschmer ist seit einem Jahr im Umweltbildungszentrum in Buch bei Tangermünde tätig. Die 24-Jährige liebt ihre Arbeit aufgrund der Vielfältigkeit. Zur Zeit steht die Verarbeitung von Äpfeln mit Kindern an dieser Presse, aber auch mit moderner Technik im Mittelpunkt. Foto: Anke Hoffmeister

Buch. - Vor gut einem Jahr hat Britta Kretzschmer ihre Heimat – den Schwarzwald – verlassen und sich in der Altmark in einem kleinen Dorf an der Elbe bei Tangermünde ihre erste berufliche Wirkungsstätte gesucht. Weshalb sie diesen Schritt gewagt hat und was ihr bisher gefällt.