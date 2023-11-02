In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am extralangen Wochenende vom 30. Oktober bis 2. November ein umfangreiches Programm.

Factory: Nachaktiv verwandelt die Factory in der Sandbreite 2 am 30.10. zur Adresse für die erste Halloweenparty der Stadt: Beginn ist um 22 Uhr. Die "Fright Night Party" mit Freigetränken für Kostüme steht dann für den 31.10. ab 22 Uhr im Kalender.

Boys'n'Beats: Am 30.10. wird ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats unter dem Titel "Midnight Massacre – die Halloween Party" gefeiert. Wer in einem gruseligen Kostüm in die Liebknechtstraße 89 kommt, darf mit einer Belohnung rechnen. Eine Après-Ski-Party mit DJ M&M wird am 1.11. ab 23 Uhr gefeiert.

Down Town Club: Eine Halloween-Party steigt im Down Town Club im Breiten Weg 227 am 30.10. ab 23 Uhr. DJ Timson legt zu diesem Abend auf. Hip-Hop mit DJ Peppermint steht für den 31.10. ab 23 Uhr im Kalender. "Bang. Boom. Kiss" ist dann die Flirtparty am 1.11. ab 23 Uhr mit DJ Serv überschrieben.

Prinzzclub: Ein Grusel-Outfit ist auch beim "Black Halloween" mit DJ Abuze im Prinzzclub willkommen. Beginn in der Halberstädter Straße 113a ist um 23 Uhr. Black, House, Techno und Partyhits werden am 1.11. ab 23 Uhr bei der Halloweenparty mit Livingthegoodlife geboten.

MAW: "Halloween im Werk" heißt es am 31.10. ab 22 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65-91, Haus 142a. Mit dabei sind auf dem einen Floor Noxaria x Patrick Dre Cage x ND:AD Red Sunday x Ninette Attacke x Sommersonnenwende sowie Noëtik x DJ Ritalino. Auf dem anderen Floor ist Italo Disco mit Jebovski und Gino Ginelli angesagt.

Moon Bar: Kostümpflicht besteht für die "Halloweenparty" in der Moon Bar in der Sternstraße 29. Beginn ist um 22 Uhr.

Buttergasse: "Murder on the Dancegloor" heißt es in der Buttergasse am Alten Markt 13 am 31.10. ab 23 Uhr. House, Tech House und Electronic legt dazu Kird van Dubberstein auf. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. Am 1.11. heißt es zunächst ab 20 Uhr mit DJ Toni Winter "Mama geht tanzen". DJ Magic Marc und DJane Josy stehen dann ab 23 Uhr zum "Freaky Saturday" an den Reglern.

Insel der Jugend: Die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 verwandelt sich am 31.10. ab 23 Uhr in den "Atlas der unheimlichen Orte". Auf drei Floors spielt dann die Musik. Mit dem "Rocken am Brocken DJ-Set" folgt am 1.11. ab 23 Uhr die "Indie Disco".

Moabeat: DJ Edi Edition sorgt am 31.10. für die Musik zur Halloween-Party im Moabeat am Hasselbachplatz 2. Beginn ist um 23 Uhr.

Salbker Wasserturm: "Sakura Nights - Die Anime Party" steht am 1.11. ab 20 Uhr im Kalender für den Salbker Wasserturm in Alt Salbke 111E. Geboten werden Anime Intros und Endings, Gaming-Tracks und Film-Soundtracks sowie eiin Hauch aktueller Partymusik.

Volksbad Buckau: Unter dem Motto „love & live” lädt die "fem-tanz-bar" alle female people & Flinta-Personen zu einem Abend mit großen Hits und Klassikern, aufgelegt von MeDJ, am 1.11. um 20 Uhr ins Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Kunstkantine: Für "The Bumms" sorgen am 1.11. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 Just Emma, Kyong Sono, Motin, Caro Vol, Anova, MarS und Detox!Man.

Festung Mark: Die Festung Mark im Hohepfortewall veranstaltet am 31.10. ab 21 Uhr "Die legendäre Halloween-Party", zu der ein Studentenausweis zum Eintritt erforderlich ist. Für den zweiten Abend sind am 1.11. ab 21 Uhr alle Besucher zu einer Nacht der Schönen und Schrecklichen willkommen.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.