Tangermünde plant Sanierung von „Schleichweg“

Im Jahr 2024 soll eine kleine Verbindungsstraße in Tangermünde fit gemacht werden.

Blick in die Straße Langer Hals in der Tangermünder Altstadt. Sie ist etwa 100 Meter lang und verbindet zwei Straßen.

Tangermünde - Das Gros der vielen kleinen Verbindungsstraßen in der Tangermünder Altstadt ist in den vergangenen Jahren saniert worden. Während aktuell die Töpferstraße zwischen Neuer Straße und Langer Straße neu aufgebaut wird und damit eine sanierte Oberfläche bekommt, nachdem im vergangenen Jahr hier die Leitungen neu verlegt worden waren, gehen in der Stadtverwaltung die Planungen bereits einige Monate weiter.