Tangermünde steht vor der Herausforderung, das bröckelnde Brückenbauwerk über die Roßfurt wieder begehbar zu machen und den historischen Charakter zu wahren. Ein Planer stellt seine Idee vor.

Seit Sommer 2024 ist die Brücke über die Roßfurt in Tangermünde von diesem massiven Holzbauwerk unterfangen.

Tangermünde. - Die historische Brücke über die Roßfurt in Tangermünde – ein mittelalterlicher Verbindungsweg zwischen Stadt und Hafen – ist seit beinahe zwei Jahren gesperrt. Jetzt ist für die Wiederherstellung der Sicherheit eine Lösung in Sicht.