Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde/Magdeburg. - Für Gastronomie, Hotellerie und Bettenanbieter in der Altmark und vor allem entlang der Elbe ist der Radtourismus eine wichtige Einnahmequelle. Vor allem von April bis Oktober sind es Männer, Frauen und auch Kinder, die per pedes in die Stadt und Region kommen, nach Unterkunft und Versorgung Ausschau halten.