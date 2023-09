Männer und Frauen unterschiedlichen Alters aus verschiedenen Orten führte am Dienstagnachmittag eine Einladung zusammen. Auf dem Schiff der Reederei Kaiser unterhalb der Burg Tangermünde wurde ihnen eine Auszeit geboten.

Tangermünde - Was haben all die Menschen gemeinsam, die am Dienstagnachmittag im Bauch des Schiffes der Tangermünder Reederei Platz genommen haben? Sie sind ehrenamtlich tätig. Und sie wurden auserwählt, der Einladung hierher folgen zu dürfen.