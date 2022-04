Tangermünder Freibad lockte 2021 erstmals mit Kursangeboten

Das Angebot im Tangermünder Freibad war in dieser Saison durch zwei Kurse erweitert worden. Zumba (Foto) und Aqua-Fitness wurden von externen Trainerinnen angeboten und sehr gut angenommen.

Tangermünde - „Mit der Eröffnung am 5. Juni kam das Sommerwetter.“ Daran erinnert sich Heiko Bartels, Leiter des Tangermünder Freibades in der Friedensstraße, noch genau. Denn das heiße Wetter sorgte für einen großen Zuspruch. Dieser jedoch durfte in den ersten Wochen nicht ausnahmslos erfüllt werden. Es galt eine Besucherzahl-Beschränkung.